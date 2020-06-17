Ср, 17.06.2020
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Женщина пожаловалась, что во время реанимации ее мужу сломали ребро

ФОТО: Baiba Aprāne / LETA

Руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле в микроблоге Twitter поделилась, с какими жалобами порой приходится сталкиваться медикам после спасения жизни пациента. 

"Моему мужу во время реанимации бригада сломала ребро", - пожаловалась женщина. При этом жизнь мужчине спасли, но теперь предстоит объясняться за ребро. 

Многие отметили неблагодарность и незнание людей, так как сломанное ребро - очень частый побочный эффект при реанимационных действиях.

На сторону медиков встал и известный анестезиолог и реаниматолог, вице-президент Общества врачей Роберт Фурманис.

"Перелом ребер во время кардиопульмональная реанимации - нормальное явление. На это не надо писать жалобу. Я хотел бы посмотреть в глаза заявителю", - написал он.

Один из пользователей сети добавил: "Лучше живой и сломанное ребро, чем в гробу, но все ребра целы".  

 

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