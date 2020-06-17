Женщина пожаловалась, что во время реанимации ее мужу сломали ребро

"Моему мужу во время реанимации бригада сломала ребро", - пожаловалась женщина. При этом жизнь мужчине спасли, но теперь предстоит объясняться за ребро.

Sūdzība.

"Manam vīram brigāde reanimācijas laikā salauza ribu."

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Vīru izglābām. Tagad sāksim skaidroties par ribu. — Liene Cipule (@LieneCipule) June 17, 2020

Многие отметили неблагодарность и незнание людей, так как сломанное ребро - очень частый побочный эффект при реанимационных действиях.

На сторону медиков встал и известный анестезиолог и реаниматолог, вице-президент Общества врачей Роберт Фурманис.

Ribu lūzums kardiopulmonālās reanimācijas laikā ir normāla parādība. Par to nav jāraksta sūdzība.

Es gribētu paskatīties acīs sūdzības iesniedzējam. https://t.co/CO5wzuA20g — Roberts Furmanis (@dr_furmanis) June 17, 2020

"Перелом ребер во время кардиопульмональная реанимации - нормальное явление. На это не надо писать жалобу. Я хотел бы посмотреть в глаза заявителю", - написал он.

Nu jāsaka, labāk dzīvs un lauzta riba, nekā zārkā ar visām ribām kārtībā. — Arthur Berzins (@Berzs89) June 17, 2020

Один из пользователей сети добавил: "Лучше живой и сломанное ребро, чем в гробу, но все ребра целы".