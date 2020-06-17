Угрожал жене, убил дочь и себя: трагические события в Краславе

За год до того, как мужчина убил свою взрослую дочь, против него был начат уголовный процесс.

"За угрозы убить и нанести тяжкие или легкие телесные повреждения", - рассказала сотрудница Госполиции Управления Лагальского региона Ласма Курсите.

Эти угрозы за год до смерти мужчина озвучивал своей жене. Полиция приняла решение о ее защите от насильника. Это решение продлил суд. Но мужчина нарушил его, за что его приговорили к принудительным работам.

Однако, Социальная служба в Краславе, которая могла бы оказать помощь пострадавшим от насилия, этих фактов не знала.

Так как в семье рос несовершеннолетний ребенок, суд проинформировал сиротский суд. Известно, что женщина с несовершеннолетним ребенком переехала в Ригу, где с ними работал Рижский сиротский суд.

Рижский сиротский суд действительно с ними работал, но периодически семья жила в Краславе, где официально Социальная служба не была проинформирована о происходящем.

Сообщается, что семья обеспеченная, дом просторный на берегу Даугавы - муж и жена были предпринимателями, а соседи и не подозревали о насилии в семье. Соседи отмечали, что мужчина был педантичным и требовательным бизнесменом, все у него всегда было в порядке.

Известно, что насилие в семье было не только физическим, но и эмоциональным и экономическим.

Возможно, трагедию можно было бы предотвратить, если бы все службы работали слаженно.

Как известно, в Латвии уже долгое время не могут ввести единую анкету о насилии в семье - чтобы все было известно как полиции, так и социальным службам.

Советница министра внутренних дел Сандиса Гиргенса Беата Йоните отметила, что "все не происходит быстро, но близится к завершению и делается все возможное".

Как известно, во время чрезвычайной ситуации увеличилось число вызовов на семейные конфликты - по 32 в день, по сравнению с 21 в прошлом году, сообщили в МВД. Центр Marta получил вдвое больше звонков, чем раньше. За это время стало известно об убийстве жертвы.