Чт, 18.06.2020
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Учитесь быть стильными! Одежда, которая сделала королеву Максиму на 20 лет моложе

ФОТО: SIPA/Scanpix

Мама троих детей, 49-летняя королева Нидерландов Максима посетила на днях музыкальную школу. Для этого мероприятия она выбрала неожиданный для монаршей особы комплект одежды - асимметричную белую блузку с коротким рукавом и широкие синие брюки из тонкой джинсовой ткани.

Дополнили модный образ королевы Максимы классические туфли на шпильке в тон брюк, темный клатч, легкая белая шаль с голубым принтом (на всякий случай) и прозрачный зонт-купол.

Несмотря на то, что эта женщина скоро отметит свое 50-летие, столь легкий и свободный стильный ансамбль сделал ее невероятно юной и игривой.

Минус двадцать лет как минимум, не правда ли?

Смотрите и берите пример!

ФОТО: Nieboer/PPE/SIPA

ФОТО: Nieboer/PPE/SIPA

ФОТО: Nieboer/PPE/SIPA

ФОТО: Nieboer/PPE/SIPA

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