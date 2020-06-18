Учитесь быть стильными! Одежда, которая сделала королеву Максиму на 20 лет моложе

Мама троих детей, 49-летняя королева Нидерландов Максима посетила на днях музыкальную школу. Для этого мероприятия она выбрала неожиданный для монаршей особы комплект одежды - асимметричную белую блузку с коротким рукавом и широкие синие брюки из тонкой джинсовой ткани.
Дополнили модный образ королевы Максимы классические туфли на шпильке в тон брюк, темный клатч, легкая белая шаль с голубым принтом (на всякий случай) и прозрачный зонт-купол.
Несмотря на то, что эта женщина скоро отметит свое 50-летие, столь легкий и свободный стильный ансамбль сделал ее невероятно юной и игривой.
Минус двадцать лет как минимум, не правда ли?
Смотрите и берите пример!
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