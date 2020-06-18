Из-за неосторожных действий тракториста в Кенгарагсе гибнут деревья

Житель Кенгараса Гинт Каунисте обратил внимание на поврежденную кору липы, клена и тополя на аллее улицы Локомотивес, расположенной между станциями Шкиротава и Даугмале.

В начале июня здесь трактор косил траву и повредил кору по меньшей мере 15 деревьев. Земля, на которой растут деревья, принадлежит Latvijas dzelzceļš.

ФОТО: Gints Kauniste/Twitter

Специалист по деревьям Эдгар Нейланд подчеркивает, что кора для деревьев критически важна - через нее подпитываются корни.

"Если бы на комбайне или тракторе проехались по парковке и поломали бы двери, машина могла бы ехать. Но для дерева кора - это его мотор. Если кора отбита, корни умирают голодной смертью. У одного дерева резервы на год, у другого - на пять, но это лишь вопрос нескольких лет. Дерево умрет голодной смертью".

ФОТО: Gints Kauniste/Twitter

Отмечается, что в этом году в Риге посадят 140 деревьев, что обойдется рижанам в 95 000 евро.

По мнению эксперта, вся проблема кроется в незнании - когда он увидел грубые действия тракториста по отношению к деревьям, он к нему обратился, но ничего не говорило о том, что стригущий траву осознал, какой ущерб он наносит деревьям.