Русский союз Латвии выступил против планов запрета георгиевских ленточек

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам ранее одобрила поправки к законам о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий и о собраниях, шествиях и пикетах, которые предусматривают запрет на использование георгиевских ленточек.

РСЛ призывает присоединяться к протесту против планов запретить использование георгиевской ленточки на публичных мероприятиях.

Акция пройдет под лозунгами "Запретить дураков в Сейме!", "Запретить запрещать!", "Ударим народной смекалкой по потугам националистов!".

"Поскольку вопрос о запрете георгиевской ленточки хоть и с трудом, но прошел через ответственную комиссию, он может быть в любой момент внесен в повестку дня Сейма для утверждения в первом чтении. Цель нашего митинга - предупредить депутатов, что запрет георгиевской ленточки не только оскорбительная, но и бесполезная затея. Мы полны решимости продолжить использовать ленточку как символ памятных мероприятий 8 и 9 мая", - заявил сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов.

"Если вдруг исчезнет ленточка - мы раздадим десятки тысяч флагов в цветах георгиевской ленточки. Если дураки в Сейме запретят использовать оранжевый и черный цвета, то мы раздадим красные ленточки, символизирующие знамя Победы. Если националисты запретят красные ленточки - мы раздадим красные флаги. И так до момента, пока избирателям это не надоест, и они перестанут голосовать за авторов запретов", - добавил он.