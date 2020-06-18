Голосование на муниципальных выборах уже с 16 лет: кому нужны голоса молодежи?

"Для развития/За!" предлагает ввести эти изменения уже со следующего года.

Один из аспектов дискуссий неизбежно связан с конкретными представлениями о 16-летних подростках. Хотя среди них есть очень эрудированные, политически подкованные, самостоятельно и рационально думающие, есть и такие, кого политические процессы совсем не интересуют, решения они принимают импульсивно и легко поддаются влиянию.

Справедливости ради стоит заметить, что интереса и понимания политических процессов может не быть и в 36, и в 86 лет.

Из опыта Латвии и других стран известно, что не только молодежь, но и среднее и старшее поколение могут проголосовать так, что результат будет весьма своеобразным - к власти придут деструктивные политические шоумены или партии-однодневки.

Есть и еще один аспект - на муниципальных выборах до сих пор предложения для молодого поколения были весьма скромными. Например, Рижская дума на протяжении многих лет не концентрировалась на том, чтобы столица стала интересным для молодежи инновационным городом.

Если и акцентировались интересы какой-либо возрастной группы, то это чаще всего было старшее поколение, а не молодежь.

Добавим, что в четверг, 18 июня, большинством голосов в Сейме эта инициатива была отклонена.