У Латвии новый генпрокурор - Юрис Стуканс. Что о нем известно?

В четверг, 18 июня, Сейм утвердил на должности генерального прокурора председателя судебной коллегии уголовных дел Рижского окружного суда Юриса Стуканса.
Его кандидатуру ранее одобрила юридическая комиссия Сейма. На должность генпрокурора Стуканса выдвинул Совет по юстиции.
Юрис Стуканс 1972 года рождения является членом Совета по юстиции.
Ранее он занимал различные должности в системе МВД и Минюсте, был судьей и заместителем председателя суда Зиемельского района Риги.
Стуканс учился в Латвийской полицейской академии и Латвийском университете, а в прошлом году получил степень доктора наук по уголовному праву.
Полномочия нынешнего генпрокурора Эрика Калнмейерса истекают 11 июля.
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