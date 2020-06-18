Гражданин России в Латгале в темное время суток насмерть сбил пешехода

Специалист Управления Латгальского региона Госполиции Ласма Курсите отметила, что прошлой ночью, в 1:26, в волости Науйенес Даугавпилсского края, в поселке Лоцики, гражданин России 1962 года рождения, управляя грузовым автомобилем DAF XF105, наехал на пешехода, который в темное время суток передвигался по проезжей части без каких-либо светоотражающих элементов.

Мужчина, личность которого пока не установлена, от полученных травм скончался.

Начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства происшествия.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 114 автоаварий, в том числе 11 с пострадавшими. За различные нарушения правил дорожного движения оформлено 405 протоколов, в том числе четыре за агрессивное вождение, 187 за превышение скорости, семь - за вождение в состоянии алкогольного опьянения.