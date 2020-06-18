Думпис: Приезжающим из России и США стоит соблюдать самоизоляцию

Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель недавно заявил, что государствам-членам будет рекомендовано открыть свои внешние границы для путешественников из стран вне блока с 1 июля.

Для Латвии в настоящее время именно приезжающие представляют наибольшую эпидемиологическую угрозу, которую очень трудно контролировать, отметил Думпис.

В то же время инфекционист не исключает возможности возобновления поездок между Латвией и азиатскими странами, поскольку в некоторых из них ситуация лучше, чем в Европе.

В Минздраве в свою очередь отметили, что не стоит принимать поспешных решений касательно открытия границ для жителей третьих стран, особенно для тех, где кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей превышает 15 случаев.

Министерство здравоохранения по-прежнему призывает к тщательной оценке необходимости любой поездки, осознавая риски для здоровья.

Стоит отметить, что в последние две недели все больше и больше новых случаев заражения Covid-19 в Латвии были связаны с поездками из трех стран - России, Украины и Швеции, сообщила представитель SPKC Илзе Арая.

В том числе, три из выявленных за последние сутки случаев заражения связаны с одной семьей, которая прибыла из России.