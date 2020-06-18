Чт, 18.06.2020
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Германия обвинила Россию в заказе убийства чеченского полевого командира

ФОТО: SCANPIX

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:  

  • У Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси остается все меньше конкурентов. Бывший банкир Виктор Бабарико арестован по экономической статье, до этого Светлана Тихановского стала получать угрозы в адрес своих детей.
  • В России от коронавируса умерли 489 медиков – это данные главы Роспотребнадзора.
  • Убийство грузинского полевого командира Зелимхана Хангошвили организовано ведомством, связанным с российскими властями, заявили в Федеральной прокуратуре Германии.
  • Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 18.06.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

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