Германия обвинила Россию в заказе убийства чеченского полевого командира

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- У Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси остается все меньше конкурентов. Бывший банкир Виктор Бабарико арестован по экономической статье, до этого Светлана Тихановского стала получать угрозы в адрес своих детей.
- В России от коронавируса умерли 489 медиков – это данные главы Роспотребнадзора.
- Убийство грузинского полевого командира Зелимхана Хангошвили организовано ведомством, связанным с российскими властями, заявили в Федеральной прокуратуре Германии.
- Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 18.06.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.
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