Прокуратура передала в суд дело Закатистова и Тамужса о мошенничестве

Согласно обвинению, в 2016 году Закатистов вместе с Тамужсем договорились о получении мошенническим путем денежных средств у ООО Eco Baltia grupa, дочернего предприятия AО Eco Baltia, в целях финансирования деятельность Закатистова как представителя политической партии. Тамужс информировал председателя и члена правления Eco Baltia о необходимости получить консультации Закатистова по стратегическим вопросам, уже заранее зная, что консультации фактически не будут предоставлены. В соответствии с договорами, которые были заключены между Eco Baltia grupa и принадлежащим Закатистову ООО Per capita, в период с июня 2016 года по май 2017 года он должен был предоставить консультации по изменениям в организации управления компанией и политике в сфере экологии, устойчивого развития и экономии ресурсов.