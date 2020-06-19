Суд Сатверсме: Перевод обучения в детсадах на латышский соответствует конституции

Оспариваемая норма предусматривает, что на всех стадиях дошкольного обучения нужно способствовать освоению латышского языка с использованием билингвального подхода, а также использовать латышский язык в бытовом общении.

Для детей начиная от 5 лет латышский язык является основным средством обучения в игровой форме, кроме специально организованных мероприятий для нацменьшинств с целью освоения их языка и культуры.

Иск в КС подали родители детей нацменьшинств, которые указали, что оспариваемая норма не соответствует первому параграфу ст. 112 Конституции, статьям 64, 114 и 91. Оспариваемая норма означает отказ государства от билингвального образования, обучаемый не может осваивать учебный материал на понятном языке, а государство не обеспечивает необходимое обучение и переквалификацию педагогов.

КС в свою очередь констатировал, что статья 112 Конституции не предусматривает право на образование на желаемом языке, поэтому аргументы истцов рассматривались в той мере, в какой они относятся к праву получать адекватное образование на государственном языке.

КС счел, что действия государства соответствуют праву на образование с точки зрения его доступности, приспособляемости и приемлемости. КС оценит, выполнило ли государство предусмотренную в ст. 114 обязанность в отношении подателей иска как представителей исторического русского меньшинства в Латвии.

КС считает, что законодатель обеспечил детям русского нацменьшинства право на сохранение и развитие своей идентичности и культуры.

На этапе обучения детей от 5 до 7 лет им обеспечено право использовать русский язык, так что оспариваемые нормы соответствуют 114-й статье Конституции.

Венецианская комиссия признала адекватными пропорции языков в школах нацменьшинств

Венецианская комиссия Совета Европы признала, что в Латвии регулирование пропорций употребления языков в государственных и муниципальных образовательных учреждениях является адекватным.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел, Венецианская комиссия опубликовала мнение о нескольких принятых в 2018 году поправках к нормативным актам, относящимся к реформе образования.

По заявлению МИД, Венецианская позиция в своем отзыве недвусмысленно признала, что регулирование имеет легитимную цель - содействие знанию государственного языка. Процесс разработки нормативных актов проходил с дискуссиями и привлечением заинтересованных сторон. Поправки не неожиданные, а являются частью проводимой в течение 25 лет реформы образования.

В конце 2019 года мнение Венецианской комиссии по поправкам к латвийским нормативным актам запросил антидискриминационный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы.