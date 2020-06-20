Лиго в лесу: сочный мясной бургер на лесном костре

Во втором из наших рецептов к Лиго мы покажем и расскажем вам, как приготовить рубленый бургер прямо на природе. TVNET в сотрудничестве с Latvijas valsts meži предлагает отправиться в лес, познакомиться с ним и соприкоснуться с удивительно разнообразным миром вкусов, но при этом помнить о пожарной безопасности и чистоте после себя.
В преддверии празднования Лиго Egoiste традиционно предлагает полезные советы и различные рецепты летних блюд, которые готовятся на природе.
Ингредиенты:
- 300 г говядины. Идеально, если это плечевая часть (подойдет также и дичь);
- булочки для бургера (можно купить в магазине или испечать самостоятельно);
- кусочек сыра чеддер;
- карамелизированный лук;
- соус или варенье из острого перца;
- кусочек масла;
- соль и перец.
Смотрите видеорецепт:
Да, да! Можно купить уже готовый фарш или размельчить мясо самостоятельно, если под рукой есть мясорубка. Но если вы в лесу, от мясорубки нет никакой пользы - тут можно использовать острый нож. Нарезаем мясо на маленькие кусочки и рубим ножом, пока они не станут совсем мелкими.
Булочку для бургера мы испекли накануне вечером, но подошли бы также и купленные в магазине.
Приготовление:
Разогреваем чугунную сковороду до момента, пока она не начнет дымиться. Формируем из мяса котлету, кладем ее на сковороду и даем прожариться пару минут. Переворачиваем и добавляем немного масла, чеснок и любую зелень. Кладем на котлету кусочек сыра и слегка поливаем разогретым на сковороде маслом. Оставляем котлету немного "отдохнуть".
Тем временем разрезаем булочку для бургера, смазываем ее небольшим количеством масла и кладем на горячую сковороду немного подрумяниться.
Галерея: Сочный мясной бургер на лесном костре
Осталось только сложить бургер. Берем нижнюю основу булочки, добавляем соус или варенье. Кладем сверху нашу котлету и карамелизированный лук. Накрываем верхней частью булочки, и бургер готов!
Приятного аппетита!
Спасибо за поддержку Latvijas valsts meži!
Спасибо суперкоманде TVNET по рецептам к Лиго: Ритварсу Тому Логинсу, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Виктории Пушкеле, Герде Пулкстене, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу.
И спасибо цветочному салону Aina за прекрасные веночки к Лиго, которые любой может доверить им сплести!
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