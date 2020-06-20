Лиго в лесу: сочный мясной бургер на лесном костре

В преддверии празднования Лиго Egoiste традиционно предлагает полезные советы и различные рецепты летних блюд, которые готовятся на природе.

Ингредиенты:

300 г говядины. Идеально, если это плечевая часть (подойдет также и дичь);

булочки для бургера (можно купить в магазине или испечать самостоятельно);

кусочек сыра чеддер;

карамелизированный лук;

соус или варенье из острого перца;

кусочек масла;

соль и перец.

Смотрите видеорецепт:

Да, да! Можно купить уже готовый фарш или размельчить мясо самостоятельно, если под рукой есть мясорубка. Но если вы в лесу, от мясорубки нет никакой пользы - тут можно использовать острый нож. Нарезаем мясо на маленькие кусочки и рубим ножом, пока они не станут совсем мелкими.

Булочку для бургера мы испекли накануне вечером, но подошли бы также и купленные в магазине.

Приготовление:

Разогреваем чугунную сковороду до момента, пока она не начнет дымиться. Формируем из мяса котлету, кладем ее на сковороду и даем прожариться пару минут. Переворачиваем и добавляем немного масла, чеснок и любую зелень. Кладем на котлету кусочек сыра и слегка поливаем разогретым на сковороде маслом. Оставляем котлету немного "отдохнуть".

Тем временем разрезаем булочку для бургера, смазываем ее небольшим количеством масла и кладем на горячую сковороду немного подрумяниться.

Галерея: Сочный мясной бургер на лесном костре

Осталось только сложить бургер. Берем нижнюю основу булочки, добавляем соус или варенье. Кладем сверху нашу котлету и карамелизированный лук. Накрываем верхней частью булочки, и бургер готов!

Приятного аппетита!

Спасибо за поддержку Latvijas valsts meži!

Спасибо суперкоманде TVNET по рецептам к Лиго: Ритварсу Тому Логинсу, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Виктории Пушкеле, Герде Пулкстене, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу.

И спасибо цветочному салону Aina за прекрасные веночки к Лиго, которые любой может доверить им сплести!