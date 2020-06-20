Немецкий историк о том, что его шокировало в статье Путина о войне

В американском издании The National Interest в четверг, 18 июня, вышла статья президента России Владимира Путина, посвященная причинам и урокам Второй мировой войны. DW поговорила с известным берлинским историком, автором книги "Советское столетие" Карлом Шлёгелем (Karl Schlögel) о тезисах хозяина Кремля, о том, почему он обращается к теме войны и что в статье главное.

DW: Написав статью о войне, Владимир Путин выступил в роли историка. Среди его основных тезисов -западные страны, в первую очередь Великобритания и Франция, несут свою часть ответственности за Вторую мировую войну, и об этом нельзя забывать, пакт Молотова-Риббентропа был оправдан, равно как и связанное с ним присоединение к СССР части Польши и стран Балтии. Насколько убедительны его аргументы?

Карл Шлёгель ФОТО: Deutsche Welle

Карл Шлёгель: Это выглядит довольно странно, когда президент выступает в роли историка и ссылается на архивные документы. Это дело историков, которые работают независимо от политических представлений. По сути все это уже было подготовлено и озвучено Путиным на встрече в декабре (саммите СНГ - Ред.). Тогда стало понятно, что в этом году речь идет о кульминации историко-политической инсценировки с такими основными элементами, как интерпретация начала Второй мировой войны, освобождение Освенцима, Ялтинская конференция, День победы, Потсдамская конференция и окончание Второй мировой войны. Это историко-политическая инициатива высшего руководства, Путин ее просто озвучил.

Я не увидел ничего нового в его статье. Нет ничего нового в том, что все европейские державы не справились с подъемом национал-социализма, что политика умиротворения по отношению к Гитлеру была фатальной и не только не остановила его, но проложила дорогу к войне. Но одно дело - проводить политику умиротворения, как это делали Британия и Франция по отношению к Гитлеру и Муссолини, а другое - подписать договор, который направлен на четвертый раздел Польши, на обозначение сфер интересов и который сопровождается оккупацией советской сферы влияния (Пакт Молотова-Риббентропа и секретный протокол к нему - Ред.). Есть качественная разница между подписанием договора с агрессором и заключением договора о помощи, как это сделали с Польшей Британия и Франция, которые объявили Гитлеру войну.

- Путин пишет, что Польша тоже несет часть ответственности за начало Второй мировой войны, поскольку сама участвовала в разделе Чехословакии после Мюнхенского соглашения в 1938 году. Он прав?