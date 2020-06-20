За убийство вороны мужчину приговорили к лишению свободы условно

Суд Латгальского предместья Риги приговорил к одному году лишения свободы условно мужчину, который из пневматического оружия с балкона стрелял в сидящую на дереве ворону.
Об этом можно узнать из публично доступного судебного решения. В нем объясняется, что преступление произошло летом 2016 года, когда мужчина по крайней мере один раз выстрелил со своего балкона по вороне, сидящей на дереве во дворе. Ворона погибла.
Сообщается, что виновный заключил с прокурором соглашение о признании вины. Помимо условного наказания, мужчине также установлен испытательный срок на два года.
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