В Риге автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 15:30 на улице Улброкас. Мужчину 1935 года рождения сбил автомобиль Nissan.

С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу, где позже умер. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Вчера в Латвии зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадал 21 человек, половина из них - пешеходы и велосипедисты.