В Риге автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину

В пятницу, 19 июня, в Риге автомобиль сбил пожилого человека, который от полученных травм умер на месте происшествия, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 15:30 на улице Улброкас. Мужчину 1935 года рождения сбил автомобиль Nissan.
С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу, где позже умер. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Вчера в Латвии зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадал 21 человек, половина из них - пешеходы и велосипедисты.
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