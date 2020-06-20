В Риге растут цены на топливо

Самые низкие цены на бензин и дизтопливо на этой неделе были в Вильнюсе. Дороже всего бензин стоил в Таллине, дизтопливо - в Риге.

В Риге на АЗС Circle K цена бензина 95-й марки выросла на 3,7% до 1,124 евро за литр, а цена дизельного топлива - на 3,5% до 1,034 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 4,2% до 1,045 евро за литр, дизельное топливо - на 3,6% до 0,925 евро за литр.

В Таллине на АЗС Circle K цены на бензин и дизельное топливо на этой неделе не изменились и составили соответственно 1,199 и 0,999 евро за литр.

Цена автогаза на этой неделе выросла во всех балтийских столицах: в Риге на 5,9% до 0,535 евро за литр, в Таллине - на 5,5% до 0,598 евро за литр, в Вильнюсе - на 4,2% до 0,499 евро.