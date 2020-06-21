Коронавирус и теория заговора. При чем тут Билл Гейтс и ветеринарный институт

В конце марта, уже после того, как на институт начались нападки в соцсетях, институт Пирбрайт совместно с Оксфордским университетом и службой общественного здравоохранения Англии начал испытывать противокоронавирусную вакцину на свиньях. Это необходимое требование перед началом клинических испытаний на людях.

Би-би-си попыталась связаться с Сэтером для комментариев, но ответа от него не получила. В одном из своих твитов он затем написал, что не утверждал, будто патент, полученный институтом Пирбрайт, был от нового коронавируса, вызывающего Covid-19.

Билл Гейтс стал частым героем теорий заговоров BBC

Задав в поисковике по соцсетям CrowdTangle словосочетание "институт Пирбрайт" в период с 16 января по 16 июня, вы получите 191 тыс. результатов. За предыдущие полгода было лишь 711 упоминаний.

Институт обвинили во всевозможных прегрешениях: что у него якобы был патент на вирус или вакцина от него, что он на самом деле базируется в Ухане, и что его владельцем является Билл Гейтс.

Сотрудников института начали оскорблять и попрекать. Специалисту по молекулярной вирусологии доктору Эрике Бикертон пришло электронное сообщение: "Вы знаете, как устроен вирус, так что вы должны знать, как его уничтожить… Поэтому, пожалуйста, прошу вас, не дайте моей семье умереть, скажите мне, какое от него есть противоядие".

"Лично мне было больно видеть всю эту дезинформацию, потому что мы лечим домашних животных и пытаемся понять этот вирус", - сказала Бикертон.

Кто-то даже создал фейковый сайт института Пирбрайт, предлагая на нем продать коронавирус в качестве биологического оружия.

Фейковый сайт BBC

"Когда начинаются теории заговора, люди не понимают, что за аккаунтами в соцсетях стоят реальные люди", - рассказала Тереза Мохэн.

Команда по связям с общественностью из четырех человек не была готова к такому объему негатива, появившегося в соцсетях.

О самых вопиющих сообщениях и телефонных звонках с угрозами пресс-служба сообщила в полицию. Жалобы о недопустимом контенте были направлены также в Facebook, Twitter и YouTube.

Институт заявил британской парламентской комиссии, занимавшейся выявлением случаев дезинформации по Covid-19, что интернет-платформы не помогли ему даже после жалоб.

Компания Facebook сообщила Би-би-си, что сообщения, содержавшие ложные сведения о том, что институт Пирбрайт изобрел коронавирус, а также о патенте на антикоронавирусную вакцину не были удалены, потому что не выходили за рамки установленных соцсетью правил.

Организации, занимающиеся проверкой фактов, обозначили эти публикации как недостоверные.

Но на этом проблемы не закончились. В мае по сети разошлось видео, которое за день посмотрел миллион человек. В нем повторялись голословные утверждения о роли института в пандемии и патенте на вакцину.

Некоторые вариации этого видео были удалены, причем два из них были обнаружены Би-би-си на YouTube.

Видеохостинг заявил: "У нас существуют понятные правила в том, что касается распространения дезинформации на YouTube, и мы внесли дополнения в правила, чтобы контент нашей платформы не противоречил директивам ВОЗ".

Цитаты из видео широко разошлись в "Твиттере". Представитель компании сообщил Би-би-си, что она не принимает мер в отношении каждого твита со спорной информацией, связанной с Covid-19, а в первую очередь обращает внимание на публикации, которые призывают к действиям, способным причинить вред.

Сотрудникам института Пирбрайт пришлось нелегко, но они надеются, что худшее уже позади. Оскорбления прекратились. Разъяренные люди больше не звонят.

По словам Эрики Бикертон, после того, что произошло, она поняла, что нужно больше рассказывать о проводимых исследованиях и доносить людям правдивую информацию.