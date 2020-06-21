В Британии неизвестный напал на людей с ножом. Три человека погибли

В центральном парке города Рединг неизвестный напал с ножом на прохжих. Три человека погибли на месте.
Инцидент произошел в субботу (20 июня) вечером в парке Форбери. Подозреваемый задержан, он находится под стражей. Личность, мотивы нападения и другие детали пока неизвестны. СМИ пишут, что задержанный - ливиец.
По предварительным данным, в результате происшествия три человека скончались на месте, еще двое серьезно ранены и находятся в крайне тяжелом состоянии.
По словам очевидцев, мужчина появился в людном парке около 20.00 по местному времени. Выкрикивая неразборчивые слова, он набросился с ножом на небольшую группу отдыхающих и начал без разбора наносить им ранения в горло и грудь. После этого он совершил нападение на другую группу людей.
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