"Если ванну наберете, вода же будет медленно уходить". Объяснили причину потопа в Москве

К затоплению участка Варшавского шоссе в Москве в результате ливня, прошедшего днем 20 июня, привел "эффект ванны". Об этом Forbes сообщила представитель Мосводостока.
"Если в ванну воды наберете, она тоже будет медленнее уходить", - сказали в организации. Там объяснили, что на место, где образовалось затопление, обрушилось настолько много осадков, что водосточная сеть оказалась перегружена.
Напомним, днем 20 июня юг Москвы затопило после ливня с грозой и градом.
По данным московского метеобюро, за несколько часов выпало свыше 35 миллиметров осадков при июньской месячной норме 75 миллиметров.
Движение на одном из шоссе города перекрыто, движение затруднено на несколько километров. Подземный переход через шоссе полностью затопило. Частично под водой оказался район Бирюлево.
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