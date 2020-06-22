Бешеные гонки: спровоцировавший смертельное ДТП в Таллинне BMW попал на видео

На видеозаписи можно увидеть, как белый внедорожник BMW и желтый легковой автомобиль едут по городу по направлению к будущему месту трагической аварии. Желтый автомобиль был впереди, сразу за ним следовал BMW.

По сравнению с машинами, ехавшими на обычной скорости, их скорость значительно выше.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Эстонии Кристи Райдла, у полиции сейчас нет информации о гонявшем с BMW желтом автомобиле. "Полиция получила разные сообщения, обстоятельства выяснятся в ходе производства", - сказала она.

"В воскресенье 20-летний водитель находился под присмотром врачей, сегодня полицейские допросят его и мы предъявим ему подозрения", - в свою очередь заявила окружной прокурор Диана Хелила.

По ее словам, взятые в больнице анализы не подтвердили наличие наркотиков или алкоголя в его крови.

Хелила заверила, что завтра прокуратура подаст в суд ходатайство об аресте виновника этого ДТП. "По нашей оценке, мужчина опасен и на свободе он может продолжить совершать преступления", - обосновала она.

Начато уголовное производство.

"Согласно собранным к настоящему моменту данным, в момент ДТП скорость BMW составляла 200 км/ч", - заявила Хелила.

Как сообщалось, в субботу около семи часов вечера в Таллинне произошла тяжелая авария. Стоявшая на остановке женщина погибла на месте, шестеро пострадали. По первоначальной информации, виновником аварии стал легковой автомобиль BMW, который на скорости выше разрешенной врезался в Ford. На следующий день в больнице скончался и водитель последнего.

Центр тревоги получил сообщение о тяжелой аварии в Таллинне, в ходе которой столкнулись четыре легковых автомобиля, в субботу в 18:38. У здания по Мустакиви, 13 в Таллинне 20-летний мужчина на BMW сзади врезался в Volvo XC60, которым управлял 54-летний мужчина. В результате столкновения Volvo выехал налево на зеленую полосу, а BMW вылетел направо, столкнувшись с двигавшимся в первом ряду Ford Fiesta, которым управлял 39-летний мужчина. Затем BMW пролетел через павильон на автобусной остановке, стоявшая там 61-летняя женщина погибла на месте. Ford отлетел на двигавшийся перед ним Toyota Avensis, который вел 28-летний мужчина.

В Северо-Эстонскую региональную больницу доставили водителя BMW, водителя Volvo и находившуюся в автомобиле в качестве пассажира 57-летнюю женщину, а также водителя Ford, его 34-летнюю пассажирку и находившуюся на остановке 32-летнюю женщину.