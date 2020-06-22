Пн, 22.06.2020
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Она вдохновляет! Модная бабушка из Instagram, которой очарованы даже звезды

ФОТО: instagram.com/baddiewinkle/

Бадди Винкл нельзя назвать типичной бабулей - ее образ жизни восхищает миллионы Instagram пользователей Instagram. 

У 90-летней звезды Интернета 3,8 миллионов подписчиков, включая Рианну и Майли Сайрус. Проживает женщина в США, штат Теннесси.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Все началось с того, что как-то Бадди загорала в маечке и шортах - ее увидела внучка, которая сказала ей комплимент и сфотографировала. Снимок быстро разлетелся по Сети, став очень популярным. Это очень обрадовало женщину, которая на тот момент горевала по утрате мужа и сына. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Бадди в своем возрасте до сих пор ходит на вечеринки, принимает участие в съемках рекламных роликов и очень модно одевается. Женщина призналась, что ей не нравится "бабушкина" одежда, поскольку она не чувствует себя старой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Но это не значит, что у Бадди нет границ - она никогда не одевает слишком откровенную одежду и не оголяется перед камерами. Нужно добавить, что для своего возраста она в очень хорошей физической форме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Бадди заявляет, что свою публичную деятельность она решилась начать, чтобы побудить других пожилых людей жить полноценной жизнью. К слову, Бадди даже открыла свою косметическую линию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Но стоит отметить, что образ жизни Бадди принимают не все. Женщина часто получает негативные комментарии и злобные письма, в некоторых из которых могут быть даже угрозы смерти. Но Бадди отмечает, что не обращает на это внимание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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