Она вдохновляет! Модная бабушка из Instagram, которой очарованы даже звезды

У 90-летней звезды Интернета 3,8 миллионов подписчиков, включая Рианну и Майли Сайрус. Проживает женщина в США, штат Теннесси.

Все началось с того, что как-то Бадди загорала в маечке и шортах - ее увидела внучка, которая сказала ей комплимент и сфотографировала. Снимок быстро разлетелся по Сети, став очень популярным. Это очень обрадовало женщину, которая на тот момент горевала по утрате мужа и сына.

Бадди в своем возрасте до сих пор ходит на вечеринки, принимает участие в съемках рекламных роликов и очень модно одевается. Женщина призналась, что ей не нравится "бабушкина" одежда, поскольку она не чувствует себя старой.

Но это не значит, что у Бадди нет границ - она никогда не одевает слишком откровенную одежду и не оголяется перед камерами. Нужно добавить, что для своего возраста она в очень хорошей физической форме.

Бадди заявляет, что свою публичную деятельность она решилась начать, чтобы побудить других пожилых людей жить полноценной жизнью. К слову, Бадди даже открыла свою косметическую линию.

Но стоит отметить, что образ жизни Бадди принимают не все. Женщина часто получает негативные комментарии и злобные письма, в некоторых из которых могут быть даже угрозы смерти. Но Бадди отмечает, что не обращает на это внимание.