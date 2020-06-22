Принцу Уильяму - 38: новые фото королевской семьи

На одном снимке на траве лежат Принц Уильям и трое его детей - шестилетний принц Джордж, пятилетняя принцесса Шарлотта и двухлетний принц Луи.

На еще одном ребята в том же составе устроились на веревочных качелях. Эта фотография была сделана у поместья Анмер-холл - свадебного подарка королевы Елизаветы II Уильяму и Кейт.

На другом снимке принц обнимает своего отца. Она была опубликована в воскресенье официальной резиденцией принца Чарльза с пожеланиями его сыну всего наилучшего в день рождения.