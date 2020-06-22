Семья аспирантки, в убийстве которой признался историк Соколов, не будет требовать с него компенсации

"Родители Анастасии не будут взыскивать с Соколова компенсацию, гражданский иск в рамках данного дела потерпевшими заявляться не будет", - сказала она.

Напомним, в Санкт-Петербурге 9 ноября 2019 года из реки Мойки достали 63-летнего историка, доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова - у него был рюкзак с двумя отпиленными женскими руками. Позже выяснилось, что Соколов убил свою бывшую студентку, на которой собирался жениться. По версии следствия, во время конфликта из-за ревности 63-летний доцент Соколов выстрелил в аспирантку Ещенко.

Девушка погибла, Соколов попытался избавиться от трупа, расчленив и частично утопив его в Мойке.

Соколов написал явку с повинной. По его словам, конфликт с Ещенко произошел из-за того, что она "начала беситься" при упоминании его детей.