Пн, 22.06.2020
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Семья аспирантки, в убийстве которой признался историк Соколов, не будет требовать с него компенсации

Олег Соколов

ФОТО: AP/Scanpix

Семья Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвинили бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, не будет требовать с него компенсацию морального вреда. Об этом агентству Interfax сообщила представитель потерпевших Александра Бакшеева.

"Родители Анастасии не будут взыскивать с Соколова компенсацию, гражданский иск в рамках данного дела потерпевшими заявляться не будет", - сказала она.

Напомним, в Санкт-Петербурге 9 ноября 2019 года из реки Мойки достали 63-летнего историка, доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова - у него был рюкзак с двумя отпиленными женскими руками. Позже выяснилось, что Соколов убил свою бывшую студентку, на которой собирался жениться. По версии следствия, во время конфликта из-за ревности 63-летний доцент Соколов выстрелил в аспирантку Ещенко.

Девушка погибла, Соколов попытался избавиться от трупа, расчленив и частично утопив его в Мойке.

Соколов написал явку с повинной. По его словам, конфликт с Ещенко произошел из-за того, что она "начала беситься" при упоминании его детей.

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