Каждый четвертый житель Латвии голосует по принципу "наименьшего зла"

По сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного в 2013 году, число ответивших подобным образом респондентов сократилось на 7 процентных пунктов.

В свою очередь 22% респондентов заявили, что не причисляют себя ни к одной из вышеупомянутых групп, в том числе потому, что не принимают участие в выборах.