Пн, 22.06.2020
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Каждый четвертый житель Латвии голосует по принципу "наименьшего зла"

Выборы в Латвии

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Лояльность какой-либо конкретной партии выражает только каждый пятый латвиец, следует из результатов проведенного в марте этого года агентством SKDS опроса.

  • 19% респондентов заявили, что они неизменно поддерживают одну и ту же партию, потому что им нравится ее идеология и лидеры.

По сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного в 2013 году, число ответивших подобным образом респондентов сократилось на 7 процентных пунктов.

  • Около 33% респондентов заявили, что периодически меняют свои политические предпочтения, голосуя за партии, которые на данный момент вызывают наибольшую симпатию. Число таких ответов по сравнению с 2013 годом выросло на 4 процентных пункта.
  • Неизменным остался удельный вес жителей, которые не ждут ничего хорошего ни от одной партии и делают свой выбор по принципу "наименьшего зла". Таким образом поступают 26% респондентов.

В свою очередь 22% респондентов заявили, что не причисляют себя ни к одной из вышеупомянутых групп, в том числе потому, что не принимают участие в выборах.

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