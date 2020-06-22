"Замарались все". В Москве на акции против приговоров по делу "Сети" задержали более 20 человек

По данным "Медузы", в Москве около здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты против приговоров по делу "Сети", после чего практически сразу полиция начала задерживать протестующих.

По последним данным "ОВД-Инфо", задержаны не менее 15 человек. Среди них не меньше шести активистов движения "Гражданское общество", которое организовало акцию.

"Новая газета" сообщает о том, что задержан 21 человек, принявший участие в серии одиночных пикетов. Помимо участников полиция задержала журналиста издания Sota.Vision Даниила Афонина, у него забрали оборудование. Позднее он был отпущен.

Задержание на Лубянке активистки Милы Земцовой.



На данный момент на одиночных пикетах в поддержку фигурантов дела «Сети» задержаны как минимум 14 человек.



Видео: Александр Гуд pic.twitter.com/NWW4rcNokU — Новая Газета (@novaya_gazeta) June 22, 2020

Как отмечает "МБХ медиа", полицейские задерживали не только тех, кто стоял в пикете, но и тех, кто что-то выкрикивал или просто находился рядом.

Напомним, 22 июня суд в Петербурге приговорил фигурантов дела "Сети" Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова к 5,5 и 7 годам лишения свободы соответственно.

Позже стало известно, что Мещанский районный суд Москвы отправил участника Pussy Riot и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова под административный арест на 15 суток.