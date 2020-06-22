Участника Pussy Riot и издателя "Медиазоны" Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

В отношении Верзилова составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве "из-за того, что он якобы неоднократно выражался нецензурной бранью", сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

Днем ранее силовики в семь утра выломали дверь в квартиру Верзилова и увезли его на допрос в отдел полиции. До 22:30 было неизвестно, где он находится.

Обыск проводили сотрудники главного управления СК по расследованию особо важных дел под руководством генерал-майора Рустама Габдулина. До этого Губдулин руководил следственной группой по "московскому делу".

Полицейские допрашивали его в качестве свидетеля по "московскому делу", при этом, по его словам, назвали "организатором массовых беспорядков", передавала член общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

Во время протестной акции 27 июля 2019 года Петр Верзилов работал на смене в лагере "Камчатка" в Эстонии.

Когда издателя "Медиазоны" отпустили из отдела полиции, на улице на него набросился провокатор. Они упали на землю. В этот момент подъехали полицейские, снова задержали Верзилова и повезли в отдел полиции. Туда же привозили и нападавшего - мужчина шел, хромая. Он заверил, что "просто столкнулся" с Верзиловым.

В ОВД на участника Pussy Riot составили протокол о мелком хулиганстве. Как рассказала член ОНК Литвинович, полицейские объяснили второе задержание тем, что Верзилов «шел по улице, ругался матом, какая-то драка произошла». Его оставили в отделе полиции на ночь до суда.