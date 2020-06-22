Видео ⟩ "Позор!" После оглашения приговора по делу "Сети" прошли задержания несогласных

Корреспондент издания из зала суда сообщил, что 25-летнего программиста Виктора Филинкова приговорили к семи годам заключения, а 28-летнего промышленного альпиниста Юлия Бояршинов к пяти с половиной годам. Их признали виновными в участии в деятельности террористического сообщества "Сеть".

Отмечается, что Филинков отрицал вину и настаивал, что дал признательные показания под пытками. Бояршинов вину признал.

Прокуратура просила приговорить Филинкова к девяти годам лишения свободы, Бояршинова - к шести. Таким образом, Филинкову и Бояршинову дали срок меньше, чем просил прокурор, отмечает Русская служба BBC.

Однако, после оглашения приговора сторонники фигурантов, собравшиеся возле здания суда, стали выкрикивать "Позор".

Также несколько десятков человек скандировали "Антифашист не террорист".

Полиция начала задерживать собравшихся - всего задержаны около 30 человек, сообщила "Медуза".

В числе первых задержали активиста Владислава Токарева, пытавшегося исполнить под гитару песню "Это точно пройдет", которую в феврале после каждого судебного заседания пели хором более сотни собравшихся, напоминает BBC.

Вскоре задержали и супругу осужденного Бояршинова, а также активиста Павла Крисевича, который зажег файер и скандировал "ФСБ - главный террорист", после чего приковал себя к решетке.

Задержания после оглашения приговора Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову.



Фото: Давид Френкель / Медиазонаhttps://t.co/ibTpUPy5CP pic.twitter.com/IythHchpju — Медиазона (@mediazzzona) June 22, 2020

На приговор по делу Сети пустили 15 человек, но у здания суда собралось около ста человек, задержано более 20 pic.twitter.com/FAH1O4AHXM — Lena Vladykina (@anikydalv) June 22, 2020

Видео: Задержания после приговора по делу "Сети"

Дело "Сети". В чем суть? По версии Федеральной службы безопасности Российской Федерации, у "Сети" были ячейки в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Беларуси. Следствие утверждало, что участники "Сети" хотели провести теракты и свергнуть действующую власть.

В обвинительном заключении говорится, что целью "Сети" было "насильственное изменение конституционного строя, осуществление террористической деятельности", а также нападения на отделения полиции, госструктуры, склады с оружием и офисы партии "Единая Россия".

"Сеть" признали террористической группировкой.

Почти все задержанные первоначально подписали признательные показания. Позже, когда дело стало громким, обвиняемые рассказали, что их избивали, подвергали пыткам и всячески выбивали признательные показания.

Семь человек получили суровые сроки в колониях строгого режима. Минимальный - шесть лет, максимальный - 18. Самому младшему обвиняемому 23 года, самому старшему - 31.