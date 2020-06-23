Европарламент призывает выступить против всех форм расизма, ненависти и насилия

В утвержденном документе Европарламент осуждает произошедшее в США убийство Джорджа Флойда и поддерживает мирные протесты.

Европарламент отмечает, что расовая дискриминация и оскорбления по-прежнему широко распространены в Европе, и подчеркивает необходимость положить конец расовому профилированию в правоохранительной деятельности. В нашем обществе нет места расизму и дискриминации, подчеркивается в документе.

В принятой в пятницу резолюции Европарламент "решительно осуждает ужасающую смерть Джорджа Флойда в США, а также аналогичные убийства в других странах мира". Члены Европарламента призывают власти США к борьбе со структурным расизмом и неравенством, критикуют полицейские репрессии против мирных демонстрантов и журналистов, угрозы президента США Дональда Трампа о размещении армии, а также его "подстрекательскую риторику".

Европарламент поддерживает недавние массовые протесты против расизма и дискриминации, прошедшие по всему миру, однако осуждает "осуществляемые некоторыми агрессивно настроенными демонстрантами грабежи, поджоги, эпизоды вандализма и порчи общественного и частного имущества".

В документе Европарламент призывает государства ЕС положить конец расовому и этническому профилированию в сферах уголовного права, борьбы с терроризмом и иммиграционного контроля.

В резолюции подчеркивается, что свобода слова не распространяется на расистскую и ксенофобскую речь.

Как сообщалось, недавние протесты против расизма и жестокости полиции в США начались в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией.