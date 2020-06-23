Бывший президент Кыргызстана получил более 11 лет тюрьмы

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Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева приговорили к более чем 11 годам тюрьмы. Атамбаева признали виновным в "организации коррупции".

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Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева приговорили к более чем 11 годам тюрьмы

Суд в Бишкеке приговорил бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Его признали виновным в организации коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Атамбаев также лишен государственных званий, наград, орденов и именных часов президента.

Бывшего президента Атамбаева официально арестовали и обвинили в коррупции в августе 2019 года. Спецназ ГКНБ Кыргызстана задержал Атамбаева 8 августа в Кой-Таше, сумев со второго раза взять штурмом его резиденцию. Во время столкновений между силовиками и сторонниками президента погиб спецназовец, почти сто человек пострадали.

Дело о незаконном освобождении Батукаева было возобновлено в январе 2019 года, после того как в Кыргызстане сменился президент. Сейчас по нему проходят онколог Эмиль Макимбетов и лаборант Ирина Цопова, которые диагностировали у Батукаева рак, а также несколько бывших чиновников и депутатов: экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, заместитель прокурора Нарынской области Майрамбек Акматалиев, бывший министр юстиции Кыргызстана Аида Салянова.

Батукаев – чеченский криминальный авторитет. Он был осужден в Кыргызстане на 16 лет тюрьмы за хранение оружия, наркотиков и организацию массовых беспорядков. В 2013 году Нарынский городской суд принял решение о его досрочном освобождении. В справке, которую врачи представили суду, было написано, что вор в законе был болен раком крови. В день освобождения Батукаев был доставлен в Чечню на частном самолете. Позже выяснилось, что результаты медицинского обследования были поддельными. В марте 2014 года суд Бишкека объявил Батукаева в розыск по линии Интерпола.

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