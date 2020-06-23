В центре Риги произошел пожар повышенной опасности

Вечером в среду в центре Риги на улице Базницас произошел пожар повышенной опасности, сообщает агентство LETA.
Вызов на улицу Базницас был получен в 21:02. На месте происшествия пожарные констатировали, что горит крыша двухэтажного здания. В работах по тушению принимают участие несколько бригад пожарных, всего 25 человек.
Пожар произошел по адресу улица Базницас 24. На месте событий закрыто движение.
Информации о пострадавших нет.
Согласно информации Firmas.lv, по указанному адресу зарегистрированы несколько предприятий.
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