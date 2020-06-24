Для устранения ямы в Зиепниеккалнсе понадобится пятизначная сумма

Для того, чтобы устранить яму в одном из внутренних дворов в Зиепниеккалнсе, на улице Эбельмуйжас, потребуются более 18 800 евро, рассказали агентству LETA в Рижской думе.
Напомним, 12 июня, в одном из дворов Зиепниеккалнса в асфальт провалилась машина.
Яма оказалась глубиной несколько метров. По словам самоуправления, причина обвала кроется в устаревшей водосточной системе, а именно, в те дни в результате грозовых ливней пустоту под асфальтом вымыла вода.
Для того, чтобы заделать яму, смету уже подсчитали - потребуются почти 19 000 евро.
Ремонтные работы обеспечат специалисты Рижской исполнительной дирекции Пардаугавы.
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