Для устранения ямы в Зиепниеккалнсе понадобится пятизначная сумма

Напомним, 12 июня, в одном из дворов Зиепниеккалнса в асфальт провалилась машина.

Яма оказалась глубиной несколько метров. По словам самоуправления, причина обвала кроется в устаревшей водосточной системе, а именно, в те дни в результате грозовых ливней пустоту под асфальтом вымыла вода.

Для того, чтобы заделать яму, смету уже подсчитали - потребуются почти 19 000 евро.

Ремонтные работы обеспечат специалисты Рижской исполнительной дирекции Пардаугавы.