Ср, 24.06.2020
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Для устранения ямы в Зиепниеккалнсе понадобится пятизначная сумма

ФОТО: Twitter/@cipanss

​Для того, чтобы устранить яму в одном из внутренних дворов в Зиепниеккалнсе, на улице Эбельмуйжас, потребуются более 18 800 евро, рассказали агентству LETA в Рижской думе. 

Напомним, 12 июня, в одном из дворов Зиепниеккалнса в асфальт провалилась машина.

Яма оказалась глубиной несколько метров. По словам самоуправления, причина обвала кроется в устаревшей водосточной системе, а именно, в те дни в результате грозовых ливней пустоту под асфальтом вымыла вода.

Для того, чтобы заделать яму, смету уже подсчитали - потребуются почти 19 000 евро.

Ремонтные работы обеспечат специалисты Рижской исполнительной дирекции Пардаугавы. 

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