Ср, 24.06.2020
Если во время праздника вы употребляли алкоголь и следующий день встречает вас головной болью, сразу после пробуждения рекомендуется выпить два стакана воды. Занда Озолиня, фармацевт

Улов полиции: 17 пьяных водителей за сутки

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За прошедшие сутки в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 17 водителей, еще двое сели за руль в состоянии наркотического опьянения, сообщили в Государственной полиции.

Также за прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали девять человек, в том числе пять велосипедистов.

Во вторник в стране зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествия, в том числе девять аварий были с пострадавшими.

Напомним, полиция в праздничные дни усиленно контролирует соблюдение правил дорожного движения.

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