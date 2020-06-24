Улов полиции: 17 пьяных водителей за сутки

Также за прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали девять человек, в том числе пять велосипедистов.

Во вторник в стране зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествия, в том числе девять аварий были с пострадавшими.

Напомним, полиция в праздничные дни усиленно контролирует соблюдение правил дорожного движения.