Видео ⟩ Полиция по всей Латвии проводит проверки на дорогах

Одно из мест, где проводятся проверки - у Царникавы. Несмотря на то, что в большинстве водители ответственны, у стражей порядка возникли подозрения, что водитель добросовестным не был.

"Одна машина остановилась перед постом, водитель и сидящий рядом поменялись местами. К сожалению, [на камеру] не было зафиксировано, кто именно из них сидел за рулем. Позднее было констатировано, что у женщины нет прав, а у сидевшего рядом 1,5 промилле алкоголя", - рассказал инспектор батальона дорожной полиции Витталий Компаниецс.

Полиция продолжит усиленно следить за празднующими Лиго и в среду, 24 июня.

За прошедшие сутки Госполиция задержала 10 автоводителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

По три пьяных водителя были пойманы в Риге, Земгале и Видземе, а еще один в Курземе.

За агрессивную езду было оформлено два протокола, оба - в Латгале, а за превышение скорости - 271 протокол.

В авариях за сутки пострадали 27 человек.