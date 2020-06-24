Что за "Саша 3%" и "ПСИХ03%"? Рассказываем, что происходит в Беларуси

"Саша 3%"

Никто не знает рейтинг действующего президента Беларуси, так как в стране не разглашают данные об уровне доверия к институтам власти.

Как отмечает Русская служба BBC, официальных данных о рейтинге Лукашенко нет, а независимые социологические институты изгнаны из страны.

Однако, популярные белорусские издания Onliner и Tut.by и некоторые местные Telegram-каналы решили устранить этот недочет, в начале мая проведя несколько собственных онлайн-опросов.

В них читатели выбирали кандидата, за которого они собираются голосовать на президентских выборах 9 августа. В двух из таких опросов действующий президент Беларуси набрал 3%, пишет "Медуза". Оттуда и закрепилось прозвище и мем "Саша 3%".

Стоит добавить, что вскоре в стране онлайн-опросы приравняли к опросам общественного мнения, для которых требуется соответствующая аккредитация - иначе штраф. При этом, правило касается не только СМИ, но и простых граждан.

Стоит ли говорить, что пока новых опросов не появлялось.

"Три процента на границе Эббинга, Миссури" pic.twitter.com/2fQQYY3yIH — Русофобия в Беларуси (@bela_rusophobia) June 2, 2020

А что Лукашенко?

"Я вас об одном прошу - вы успокойтесь. Если у вас есть какие-то проблемы, вы их излагайте. Послушайте, кроме меня, их никто не решит… Никто власть сегодня в Беларуси сегодня не поменяет. Не потому что мы ее будем посиневшими пальцами удерживать, а потому что большинство подавляющее… (и мы знаем, какое это большинство, мы просто не печатаем эти социологические опросы).

Это вы уже "Саша 3%"написали на майках. Да вы хоть верите, что у действующего президента [рейтинг] 3%?

Да вот в этой вот альтернативной кампании я и то больше трех наберу", - заявил Лукашенко во время общения с оппозицией в Бресте.

"Вусаты таракан, еще чего-то… Я еще пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично", - добавил он.

Но и на этот ответ Лукашенко появилась реакция:

Что за "ПСИХ03%"?

"Психозом" или "коронапсихозом" Александр Лукашенко назвал реакцию руководства стран, предпринявших строгие ограничительные меры во время пандемии коронавируса.

Бизнес подхватил мем про "Сашу 3%" и объединил с "психозом" - так появились, например, майки с надписью "ПСІХО3%" в магазине товаров с белорусской символикой symbal.by.

Стоит ли говорить, что партию маек изъяла милиция, в магазине symbal.by отключили свет, а швейный цех закрыла санстанция, сообщила "Медуза".

Русская служба BBC отмечает, что вечером во вторник, 23 июня, у магазина symbal.by выстроилась очередь - дело в том, что владельцы магазина заявили о закрытии и распродаже товаров.

По итогу силы правопорядка увели в автозак очередь покупателей, выстроившуюся у магазина. По данным правозащитников и соцсетей, задержаны от 10 до 20 человек.

Напомним, ранее люди собирались в "цепь солидарности" с целью поддержать альтернативных Лукашенко кандидатов в президенты Беларуси. Действующий президент на это заявил, что электоратом манипулируют некие "кукловоды".

По данным МВД, 19 июня, в последний день разрешенных пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты, только в Минске были задержаны около 270 человек.