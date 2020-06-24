"Обсуждали коронавирус": пилоты рухнувшего в Пакистане самолета отвлекались

В Пакистане 22 мая на жилой район рядом с аэропортом Карачи упал пассажирский самолет Airbus A320. Согласно предварительному расследованию, пилоты во время полета не были "сфокусированы", пишет Reuters.
Из расшифровки бортового самописца следует, что во время полета пилоты обсуждали пандемию коронавируса.
"Пострадали их семьи, поэтому они обсуждали коронавирус", - заявил министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан.
По словам должностного лица, самолет стал заходить на посадку со слишком большой высоты. Это заметили диспетчеры и сообщили об этом пилотам, но они эти слова проигнорировали.
"Диспетчеры предупреждали их, но он [командир экипажа] сказал: "Я разберусь", после чего они [пилоты] вернулись к обсуждению коронавируса", - добавил Сарвар Хан.
Сообщается, что опытные пилоты прошли все медицинские тесты перед полетом, а самолет был полностью исправен.
Напомним, по словам очевидцев, самолет два или три раза пытался зайти на посадку, после чего рухнул на бедный и густонаселенный район рядом с аэропортом. Погибли 97 человек, находившихся на борту. Травмы получили около 10 человек на земле, один из них умер.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!