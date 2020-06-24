"Обсуждали коронавирус": пилоты рухнувшего в Пакистане самолета отвлекались

Из расшифровки бортового самописца следует, что во время полета пилоты обсуждали пандемию коронавируса.

"Пострадали их семьи, поэтому они обсуждали коронавирус", - заявил министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан.

По словам должностного лица, самолет стал заходить на посадку со слишком большой высоты. Это заметили диспетчеры и сообщили об этом пилотам, но они эти слова проигнорировали.

"Диспетчеры предупреждали их, но он [командир экипажа] сказал: "Я разберусь", после чего они [пилоты] вернулись к обсуждению коронавируса", - добавил Сарвар Хан.

Сообщается, что опытные пилоты прошли все медицинские тесты перед полетом, а самолет был полностью исправен.

Напомним, по словам очевидцев, самолет два или три раза пытался зайти на посадку, после чего рухнул на бедный и густонаселенный район рядом с аэропортом. Погибли 97 человек, находившихся на борту. Травмы получили около 10 человек на земле, один из них умер.