Президенту Косово предъявили обвинения в военных преступлениях

Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге предъявила обвинения президенту Косово Хашиму Тачи в преступлениях против человечности и военных преступлениях в 1998-1999 годах. Об этом сообщает Interfax.
Обвинительное заключение в отношении Тачи, бывшего спикера косовского парламента Кадри Весели и ряда других лиц содержит десять пунктов, в том числе обвинения в убийствах, насильственных исчезновениях людей, преследованиях и пытках.
В заключении утверждается, что Тачи, Весели и другие обвиняемые ответственны почти за сотню убийств.
Из-за предъявленных обвинений Тачи отказался от поездки в Вашингтон, где должна состояться встреча представителей Косово и Сербии. Об этом сообщил в Twitter спецпредставитель США по урегулированию между Сербией и Косово Ричард Гренелл.
"Президент Косово только что сообщил нам, что он отменил свою поездку в Вашингтон после объявления Специальной прокуратуры. Я уважаю его решение не участвовать в дискуссии, пока юридическая сторона этих обвинений не будет урегулирована", - написал Гренелл.
Между тем переговоры между президентом Сербии Александром Вучичем и косовским премьером Авдуллой Хоти, организованные по инициативе президента США Дональда Трампа, все же состоятся в субботу в Вашингтоне, уточнил Гренелл.
Обвинения касаются событий 1998-1999 гг, когда косовские албанцы начали вооруженную борьбу за отделение от Югославии.
Жертвами военного конфликта стали более 10 тысяч человек. Тачи был одним из основателей группировки "Освободительная армия Косово" и сыграл видную роль в провозглашении независимости Косово от Сербии в 2008 году.
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