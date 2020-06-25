Президенту Косово предъявили обвинения в военных преступлениях

Обвинительное заключение в отношении Тачи, бывшего спикера косовского парламента Кадри Весели и ряда других лиц содержит десять пунктов, в том числе обвинения в убийствах, насильственных исчезновениях людей, преследованиях и пытках.

В заключении утверждается, что Тачи, Весели и другие обвиняемые ответственны почти за сотню убийств.

Из-за предъявленных обвинений Тачи отказался от поездки в Вашингтон, где должна состояться встреча представителей Косово и Сербии. Об этом сообщил в Twitter спецпредставитель США по урегулированию между Сербией и Косово Ричард Гренелл.

"Президент Косово только что сообщил нам, что он отменил свою поездку в Вашингтон после объявления Специальной прокуратуры. Я уважаю его решение не участвовать в дискуссии, пока юридическая сторона этих обвинений не будет урегулирована", - написал Гренелл.

Между тем переговоры между президентом Сербии Александром Вучичем и косовским премьером Авдуллой Хоти, организованные по инициативе президента США Дональда Трампа, все же состоятся в субботу в Вашингтоне, уточнил Гренелл.

Обвинения касаются событий 1998-1999 гг, когда косовские албанцы начали вооруженную борьбу за отделение от Югославии.

Жертвами военного конфликта стали более 10 тысяч человек. Тачи был одним из основателей группировки "Освободительная армия Косово" и сыграл видную роль в провозглашении независимости Косово от Сербии в 2008 году.