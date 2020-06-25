"Сказал, что Путин работает на Ригу". Член Сейма Литвы извинился за коллегу перед послом Латвии

"Мы сожалеем, что наши коллеги из оппозиции выбрали такой путь в поисках большей заметности накануне выборов. Если нас уже не удивляют постоянные обвинения и риторика, звучащая с трибуны оппозиции, то латвийских коллег это могло неприятно удивить, ведь обвинения в сотрудничестве с Москвой могут повлечь не только серьезные последствия для дипломатических отношений наших государств, но и во всех сферах сотрудничества. Вовлекать соседей в предвыборную борьбу - нечестно и безответственно, это демонстрирует, что эта партия уже не чувствует ни границ, ни последствий своего поведения", - сказал Карбаускис.