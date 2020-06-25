"Сказал, что Путин работает на Ригу". Член Сейма Литвы извинился за коллегу перед послом Латвии

Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис обратился к послу Латвии в Литве Индулсу Берзиньшу с извинениями за слова оппозиционного консерватора Жигимантаса Павилениса о том, что Латвия, планирующая впускать электроэнергию с Белорусской АЭС (БелАЭС), представляет интересы Кремля.
Павиленис с однопартийцами и прочими протестующими две недели назад участвовал в пикете у посольства Латвии. Участники пикета призывали латвийские власти не впускать на рынок балтийских стран электроэнергию с БелАЭС.
В интервью Павиленис критиковал Латвию за то, что она не придерживается общей позиции, а заняла "сторону оккупанта".
В этом интервью депутат сказал, что считает, что Владимир Путин "работает на Ригу", а Литва сформирует стереотип, что Латвия "продала нас Москве".
"Мы сожалеем, что наши коллеги из оппозиции выбрали такой путь в поисках большей заметности накануне выборов. Если нас уже не удивляют постоянные обвинения и риторика, звучащая с трибуны оппозиции, то латвийских коллег это могло неприятно удивить, ведь обвинения в сотрудничестве с Москвой могут повлечь не только серьезные последствия для дипломатических отношений наших государств, но и во всех сферах сотрудничества. Вовлекать соседей в предвыборную борьбу - нечестно и безответственно, это демонстрирует, что эта партия уже не чувствует ни границ, ни последствий своего поведения", - сказал Карбаускис.
От имени правящей коалиции и возглавляемого им Литовского союза крестьян и "зеленых" он попросил принять извинения за "безответственные заявления коллеги-члена Сейма" и не считать его слова, высказанные в адрес Латвии, позицией сейма Литвы.
Карбаускис надеется встретиться в ближайшее время с послом и обсудить внешнюю политику Литовского союза крестьян и "зеленых", вопросы сотрудничества с соседями.
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