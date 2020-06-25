Чт, 25.06.2020
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На здании посольства США в Москве замечен флаг ЛГБТ

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Утром 25 июня на здании посольства США в Москве был вывешен радужный флаг ЛГБТ-сообщества. Снимок появился в соцсетях.

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Официально эту информацию в посольстве никак не прокомментировали. В свою очередь, Esquire сообщает, что флаг уже снят.

Июнь - официальный месяц прайдов, когда во всем мире проходят различные акции и мероприятия за равенство и права ЛБТГ-сообщества.

В России демонстрация символики ЛГБТ незаконна и попадает под статью о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. Но в случае с посольством США, его территория обладает "экстерриториальностью", то есть принадлежит США, потому на нее российское законодательство не влияет.

Радужный флаг - интернациональный символ сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей (сокр. ЛГБТ-сообщество), а также движения в поддержку прав человека в их отношении.

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