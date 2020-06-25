На здании посольства США в Москве замечен флаг ЛГБТ

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Ого! Посольство США в Москве сегодня утро вывесило огромный флаг ЛГБТ 🏳️‍🌈 со стороны Садового кольца.



По Венской конвенции 1961 года, территория посольства экстерриториальна и на ней не действуют законы РФ pic.twitter.com/3g3a0T5N5C — Ilya Klishin (@Vorewig) June 25, 2020

Официально эту информацию в посольстве никак не прокомментировали. В свою очередь, Esquire сообщает, что флаг уже снят.

Июнь - официальный месяц прайдов, когда во всем мире проходят различные акции и мероприятия за равенство и права ЛБТГ-сообщества.

В России демонстрация символики ЛГБТ незаконна и попадает под статью о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. Но в случае с посольством США, его территория обладает "экстерриториальностью", то есть принадлежит США, потому на нее российское законодательство не влияет.