На здании посольства США в Москве замечен флаг ЛГБТ

Утром 25 июня на здании посольства США в Москве был вывешен радужный флаг ЛГБТ-сообщества. Снимок появился в соцсетях.
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Ого! Посольство США в Москве сегодня утро вывесило огромный флаг ЛГБТ 🏳️🌈 со стороны Садового кольца.— Ilya Klishin (@Vorewig) June 25, 2020
По Венской конвенции 1961 года, территория посольства экстерриториальна и на ней не действуют законы РФ pic.twitter.com/3g3a0T5N5C
Официально эту информацию в посольстве никак не прокомментировали. В свою очередь, Esquire сообщает, что флаг уже снят.
Июнь - официальный месяц прайдов, когда во всем мире проходят различные акции и мероприятия за равенство и права ЛБТГ-сообщества.
В России демонстрация символики ЛГБТ незаконна и попадает под статью о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. Но в случае с посольством США, его территория обладает "экстерриториальностью", то есть принадлежит США, потому на нее российское законодательство не влияет.
Радужный флаг - интернациональный символ сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей (сокр. ЛГБТ-сообщество), а также движения в поддержку прав человека в их отношении.