Эстония: бывшая следователь полиции признана виновной в убийстве собственной матери

Бывший следователь полиции Тийу Крейм окончательно признана виновной в убийстве матери, поскольку Госсуд Эстонии в четверг не взял на рассмотрение жалобу ее защитника, пишет Rus.Postimees.
Поскольку Госсуд не взял на рассмотрение жалобу присяжного адвоката Сирье Муст, то для 62-летней Крейм вступило в силу постановление о тюремном заключении сроком в шесть лет, которое вследствие сокращенного производство было уменьшено на треть. Таким образом, Крейм придется отсидеть в тюрьме четыре года.
Согласно обвинению, 10 июля 2018 года Крейм убила свою 87-летнюю мать, лежачую больную.
Хотя Крейм своей вины не признала, суд счел, что ее вина в убийстве доказана.
Суд рассматривал уголовное дело Крейм за закрытыми дверями.
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