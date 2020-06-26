Поправки. Голосование. День первый

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В России началось голосование по поправкам к Конституции.

В Роспотребнадзоре сказали, что голосовать на участках безопасно, потому что ситуация стабилизируется.

По официальным данным, за сутки в России выявили более 7 тысяч новых случаев COVID-19.

В Украине коронавирус подтвердили у 994 человек.

В России началось голосование по внесению поправок в Конституцию. Из-за эпидемии коронавируса голосование решили растянуть на неделю. Избирательные участки открылись в восемь утра, электронное голосование в двух регионах должно было начаться чуть позже, но сайт для дистанционного голосования перестал работать в первые же минуты.

Москва

Избирательные участки для голосования во время пандемии выглядят так: на входе выдают маски и перчатки, измеряют температуру. Вместе с членами комиссии и наблюдателями на участке сотрудник полиции.

"После закрытия участка мы опечатываем все в специальные сейф-пакеты, они подписываются каждым днем. Сейф стоит, и с нами всю неделю здесь полиция", -

говорит Татьяна Кушнир, председатель избирательной комиссии.

В свою очередь, эксперт движения "Голос" Василий Вайсенберг выразил сомнение, что выборы без независимых наблюдателей могут пройти честно.

За полтора часа работы съемочной группы Настоящего Времени на участке 2132 с 8:00 до 10:30 пришло три избирателя. Но проголосовать в первый день можно не только в избирательной комиссии, на дому и онлайн. На стройке жилого комплекса на Новочеремушкинской улице к строителям пришли прямо на рабочее место.

На сайте московского мэра, где говорится в правилах проведения голосования о поправках, подобные процедуры не описаны. Зато есть отдельная вкладка про "миллион призов" - там подробно описано, как проголосовавшие люди могут принять участие в лотерее от правительства Москвы, Московской торгово-промышленной палаты.

Тем временем в книжных магазинах уже продают Конституцию в новой редакции, несмотря на то, что голосование по поправкам только началось.

Петербург

Пока на одних участках почти нулевая явка - на других ждут бюджетников, которые приходят голосовать по открепительным удостоверениям. За первую половину дня член участковой избирательной комиссии Верена Подольская насчитала около 15 местных жителей и больше 100 сотрудников бюджетного учреждения.

Бюджетники ставили не только галочки в бюллетенях, но и делали селфи. Иногда коллективные. В целом сегодняшний день по сравнению, например, с муниципальными выборами прошлого года назвать полным скандалов трудно. Это может быть связано с тем, что на многих участках почти нет наблюдения. Следить за выборами могут только кандидаты от общественной палаты.

Другие регионы

Общественные организации в регионах сообщали о нарушениях еще до начала голосования по поправкам к Конституции России. В основном это касалось агитации и принуждения проголосовать на конкретных избирательных участках. Нарушения фиксировали и в первый день плебисцита.