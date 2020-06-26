Поправки. Голосование. День первый

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- В России началось голосование по поправкам к Конституции.
- В Роспотребнадзоре сказали, что голосовать на участках безопасно, потому что ситуация стабилизируется.
- По официальным данным, за сутки в России выявили более 7 тысяч новых случаев COVID-19.
- В Украине коронавирус подтвердили у 994 человек.
В России началось голосование по внесению поправок в Конституцию. Из-за эпидемии коронавируса голосование решили растянуть на неделю. Избирательные участки открылись в восемь утра, электронное голосование в двух регионах должно было начаться чуть позже, но сайт для дистанционного голосования перестал работать в первые же минуты.
Москва
Избирательные участки для голосования во время пандемии выглядят так: на входе выдают маски и перчатки, измеряют температуру. Вместе с членами комиссии и наблюдателями на участке сотрудник полиции.
"После закрытия участка мы опечатываем все в специальные сейф-пакеты, они подписываются каждым днем. Сейф стоит, и с нами всю неделю здесь полиция", -
говорит Татьяна Кушнир, председатель избирательной комиссии.
В свою очередь, эксперт движения "Голос" Василий Вайсенберг выразил сомнение, что выборы без независимых наблюдателей могут пройти честно.
За полтора часа работы съемочной группы Настоящего Времени на участке 2132 с 8:00 до 10:30 пришло три избирателя. Но проголосовать в первый день можно не только в избирательной комиссии, на дому и онлайн. На стройке жилого комплекса на Новочеремушкинской улице к строителям пришли прямо на рабочее место.
На сайте московского мэра, где говорится в правилах проведения голосования о поправках, подобные процедуры не описаны. Зато есть отдельная вкладка про "миллион призов" - там подробно описано, как проголосовавшие люди могут принять участие в лотерее от правительства Москвы, Московской торгово-промышленной палаты.
Тем временем в книжных магазинах уже продают Конституцию в новой редакции, несмотря на то, что голосование по поправкам только началось.
Петербург
Пока на одних участках почти нулевая явка - на других ждут бюджетников, которые приходят голосовать по открепительным удостоверениям. За первую половину дня член участковой избирательной комиссии Верена Подольская насчитала около 15 местных жителей и больше 100 сотрудников бюджетного учреждения.
Бюджетники ставили не только галочки в бюллетенях, но и делали селфи. Иногда коллективные. В целом сегодняшний день по сравнению, например, с муниципальными выборами прошлого года назвать полным скандалов трудно. Это может быть связано с тем, что на многих участках почти нет наблюдения. Следить за выборами могут только кандидаты от общественной палаты.
Другие регионы
Общественные организации в регионах сообщали о нарушениях еще до начала голосования по поправкам к Конституции России. В основном это касалось агитации и принуждения проголосовать на конкретных избирательных участках. Нарушения фиксировали и в первый день плебисцита.
В одном из районов Владивостока избирательную комиссию разместили в багажнике машины. Автомобиль припарковали у подъезда жилого дома.
В Кемеровской области бюджетники пожаловались, что от них требуют сфотографироваться с бюллетенем для отчетности. Об этом сообщает движение в защиту прав избирателей "Голос".
Пользователи соцсетей сообщают, что избирательные участки в регионах страны разместили в самых неожиданных местах. Штаб политика Алексея Навального в Брянске рассказал, что там людям предлагают голосовать на "пеньке рядом с колодцем".
ААААААА 2020 год, жителям сверхдержавы предлагают голосовать на пеньке у колодца!— Штаб Навального в Брянске (@teamnavalny_brk) June 25, 2020
Так вот о чём поправка про сохранение русских традиций! pic.twitter.com/kL9zYNNUgH
Еще один избирательный участок на пеньке установили в селе Комаровка Ульяновской области.
В селе Комаровка Ульяновской области выборы проходят в торжественной обстановке. На участке подняли флаг России. pic.twitter.com/KArkce8eiA— Daniil Ken (@daniilken) June 25, 2020
А в Саратовской области члены УИК расположились рядом с дровами. Передвижные пункты для голосования по поправкам к Конституции установили также и в троллейбусе.
Голосование за "Обнуление" на улице, избирком в автобусе.— Krychek (@Krychek5) June 25, 2020
Трэш какой-то БОМЖовый. pic.twitter.com/62s8tLodsk
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 25.06.2020
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