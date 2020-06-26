На Даугавпилсском шоссе водитель не справился с управлением и въехал в реку

С мужчиной средних лет, который ранним утром ехал по Даугавпилсскому шоссе в сторону Риги, случилось несчастье. Очевидно, что состояние здоровья сыграло с ним злую шутку и мужчина потерял контроль над своим авто, съехав с дороги.

Спустя примерно сто метров езды по траве, автомобиль финишировал в реке. Произошедшее не могли не заметить другие участники дорожного движения, которые немедля остановились на обочине дороги и вызвали ответственные службы. ЧП также видел и Нормунд, который живет поблизости.

"Полицейский сказал, что ему стало плохо. Хорошо, что он не врезался ни в одну другую машину",

- рассказал местный житель Нормунд, добавив, что сработали подушки безопасности.

Известно, что сам водитель в аварии тяжело не пострадал, он был передан медикам, во время госпитализации его состояние здоровья было стабильно. Были также подозрения на травму головы.

Тем временем, прибывшим спасателям пришлось вытащить аварийную машину из реки, и кроме того собрать масло, что вытекло из транспортного средства. Когда автомобиль был поднят и поставлен на колеса, спасатели установили в реке поглощающие боны, чтобы устранить загрязнение в реке.

Видео: Сюжет Degpunktā