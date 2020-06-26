Аномальная жара и пожары в Сибири на снимках NASA

Июньские температуры в отдаленном сибирском городе Верхоянске в среднем составляют около + 20°C. Но 20 июня они поднялись до + 38°C, установив новый рекорд для Заполярья.

Отдаленный сибирский город Верхоянск известен своими сильными холодами: зимние температуры часто опускаются ниже - 50°С. Но 20 июня температура в городе взлетела до + 38°C. Если это будет подтверждено Всемирной Метеорологической Ассоциацией, это знаменует собой самую высокую температуру, когда-либо зарегистрированную к северу от Полярного круга.

Верхоянск испытывал сильную жару и раньше: 25 июля 1988 года температура в городе достигла рекордного уровня + 37,3°C.

Новый максимум, который побил этот рекорд, соответствует исторически жаркому маю по всему земному шару, и особенно в Сибири.

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Во всем мире май был на 0,63 градуса Цельсия теплее, чем средние майские температуры в период с 1981 по 2010 год, что достаточно для установления нового рекорда, сообщает Служба Европейского союза по изменению климата Copernicus.

Но в некоторых частях Сибири, особенно в северо-западной Сибири, майские температуры были на 10 градусов выше средней.

Аномалия была настолько заметна, что волна тепла в регионе будет представлять собой событие еще на 100 000 лет - по крайней мере так должно было бы быть в мире без изменения климата, - сообщил климатолог Мартин Стендел из Датского метеорологического института в Копенгагене. Ожидается, что такие арктические жары станут более распространенными, наряду с таянием вечной мерзлоты и ростом количества лесных пожаров.

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Новый эталон показывает, как арктический регион нагревается в два раза быстрее, чем остальная часть планеты, - явление, известное как арктическое усиление. По словам исследователей из Copernicus, средние температуры в Сибири с декабря по май также были самыми высокими за всю историю наблюдений, начиная с 1979 года. Ученые предполагают, что в сочетании с данными NASA, относящимися к 1880 году, этот шестимесячный период является беспрецедентным за последние 140 лет.