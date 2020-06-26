За нарушения ПДД водителям грозят штрафы до 2000 евро

Больше всего это коснется водителей, совершивших незначительные нарушения, водителей мопедов и тех, кто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

За очень тяжелые нарушения физические лица могут быть оштрафованы на 2000 евро и лишены прав на пять лет, юридические лица - на 7000 евро.

Еще до 30 июня нарушивших правила дорожного движения будут наказывать в соответствии с Кодексом административных нарушений, но после этой даты он утратит силу. Его заменит закон об административной ответственности, в котором не описываются конкретные виды нарушений и применяемые за них наказания - с 1 июля они содержатся в законе о дорожном движении.