Пт, 26.06.2020
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За нарушения ПДД водителям грозят штрафы до 2000 евро

ФОТО: Pexels

Со вступлением в силу нового закона об административной ответственности и изменений в законе о дорожном движении с 1 июля некоторые штрафы за нарушения правил дорожного движения значительно возрастут. Об этом пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.

Больше всего это коснется водителей, совершивших незначительные нарушения, водителей мопедов и тех, кто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

За очень тяжелые нарушения физические лица могут быть оштрафованы на 2000 евро и лишены прав на пять лет, юридические лица - на 7000 евро.

Еще до 30 июня нарушивших правила дорожного движения будут наказывать в соответствии с Кодексом административных нарушений, но после этой даты он утратит силу. Его заменит закон об административной ответственности, в котором не описываются конкретные виды нарушений и применяемые за них наказания - с 1 июля они содержатся в законе о дорожном движении. 

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