Кирилла Серебренникова признали виновным по делу о хищении 1,6 млн евро и дали условный срок

Судья зачитала, что Серебренников совершил мошенничество в особо крупном размере.

Он приговаривается к условному сроку и дополнительному денежному штрафу.

Остальные фигуранты дела - бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший генеральный продюсер Алексей Малобродский - тоже приговорены к условным срокам.

Бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум приговорена к штрафу, так как суд переквалифицировал ее обвинение с мошенничества на халатность.

Так, Кирилл Серебренников получил три года условно и штраф в размере 800 000 рублей (10 300 евро).

Алексей Малобродский получил два года условно и штраф 300 тысяч рублей (3870 евро), Юрий Итин - три года условно и штраф 200 тысяч рублей (2580 евро), Софья Апфельбаум - штраф 100 тысяч рублей (1290 евро), и она освобождена от его уплаты.

Гражданский иск Министерства культуры к фигурантам дела о взыскании 129 миллионов рублей (1 млн 621 тыс. евро) - удовлетворить.

Галерея: Кирилл Серебренников в зале суда

Трансляция "Настоящего Времени"

У здания Мещанского суда собрались сотни людей в поддержку фигурантов дела "Седьмой студии".

У Мещанского суда аплодируют Серебренникову, «чтоб судья слышала» pic.twitter.com/60JGNElvpS — голубева (@greenlightoff) June 26, 2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дело "Седьмой студии" так: "Безусловно, дело Серебренникова является поводом тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование государственных средств в учреждениях культуры, чтобы сократить возможную коррупциогенность. Это функция Министерства культуры". Его цитирует "Коммерсантъ".

Напомним, прокурор просил приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 800 тысяч рублей (10 300 евро), продюсера Алексея Малобродского - к пяти годам заключения и штрафу 300 тысяч рублей (3 870 евро), Софью Апфельбаум и Юрия Итина - к четырем годам лишения свободы и штрафу 200 тысяч рублей (2 580 евро).

В поддержку фигурантов дела "Седьмой студии" и лично Кирилла Серебренникова на всем протяжении расследования и судебного разбирательства выступали российские и зарубежные деятели культуры, искусства, политики и многие другие.

Что случилось?

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей (2,7 млн евро). Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, считает следствие, было похищено свыше 130 млн рублей (1,6 млн евро), выделенных из федерального бюджета.

Позиции сторон