Стационар был закрыт, а клещ больше не был годен для анализа

Лаура вспоминает, что пока ребенок играл в саду, она заметила в районе его груди присосавшегося клеща. Недолго думая, женщина посадила ребенка в машину и направилась в стационар Латвийского центра инфектологии.

"Центр инфектологии был закрыт, мы были там в 19:40, а он работает до 19:00. Я сама не рискнула достать клеща, поехали в детскую больницу "Гайльэзерс". Там заполнили анкету, и ребенок был зарегистрирован, после чего мы пошли в процедурный кабинет - клеща извлекли, все в порядке",

- рассказала программе Bez Tabu мама.

Сын Лауры не привит от клещевого энцефалита, потому мамочка начала беспокоиться о том, лишь бы укус насекомого не поставил под угрозу здоровье мальчика.

Следующим утром с клещом в баночке они отправились назад в центр инфектологии, чтобы передать насекомое для анализа, однако оказалось, что он больше не годен для проверки, поскольку мертв. Мама не понимает - чтобы клещ был годен для анализов, нужно было оставить его на ребенке до следующего дня, когда центр инфектологии работает?

Эпидемиолог Антра Бормане пояснила, что клеща лучше извлечь по возможности быстрее, поскольку насекомое может ввести вирус клещевого энцефалита в организм сразу же, однако может посчастливиться с другим подвидом, так как вирус боррелии, что находится в пищевом тракте клещей, попадает позднее.

Оказалось, что рабочее время стационара центра инфектологии было изменено в прошлом году. С прошлого сентября у жителей нет возможности воспользоваться услугами центра, включая извлечение и передачу клеща на анализ, круглосуточно - только до 19:00.

В свою очередь, героиня сюжета Bez Tabu Лаура считает, что важно, чтобы стационар работал и после семи вечера и чтобы там был дежурный, который мог бы принять пациентов.

"Клеща можно передать не только в лабораторию стационара Латвийского центра инфектологии, но и во многие частные лаборатории, которые предлагают данную услугу",

- пояснила Илга Намниеце, представитель Восточной клинической университетской больницы.

Нежелательного кровопийцу в любое время суток также можно извлечь, например, в клинике неотложной медицины и приема пациентов "Гайльэзерс", где его сразу же отправят в лабораторию. Однако Лауре остается только следить за состоянием здоровья сына.

"Даже если клещ будет инфицирован вирусом клещевого энцефалита, тогда по сути невозможно ничего сделать. Первая волна напоминает обычный грипп или простудную инфекцию. Затем после недели-двух приходит вторая волна, когда проявляются неврологические симптомы (...)" - рассказала инфектолог Даце Завадска.

Чтобы попробовать сохранить клещу жизнь для передачи его на анализ, врачи советуют держать его в холодильнике.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu