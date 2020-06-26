Пт, 26.06.2020
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Племянница Джулии Робертс Эмма скоро станет мамой!

ФОТО: SCANPIX

Согласно информации западных СМИ, 29-летняя звезда "Американской истории ужасов" Эмма Робертс впервые станет мамой. Девушка и ее 35-летний парень Гаррет Хедлунд уже готовятся стать родителями.

С актером Гарретом Хедлундом Эмма вместе уже больше года.

До встречи с ним племянница Джулии Робертс семь лет была в сложных отношениях с коллегой Эваном Питерсом, экс-возлюбленные то сходились, то расходились.

Отношения бывшей пары были омрачены скандалом, случившимся в 2013 году. Актриса была арестована за домашнее насилие в адрес Питерса: она разбила ему нос. Но Эван не выдвинул обвинений против Эммы, а позже они объявили о помолвке, но очевидно, что свадьба так и не состоялась.

В свою очередь, Хедлунд же около пяти лет был в романтических отношениях с актрисой Кирстен Данст.

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