Племянница Джулии Робертс Эмма скоро станет мамой!

Согласно информации западных СМИ, 29-летняя звезда "Американской истории ужасов" Эмма Робертс впервые станет мамой. Девушка и ее 35-летний парень Гаррет Хедлунд уже готовятся стать родителями.
С актером Гарретом Хедлундом Эмма вместе уже больше года.
До встречи с ним племянница Джулии Робертс семь лет была в сложных отношениях с коллегой Эваном Питерсом, экс-возлюбленные то сходились, то расходились.
Отношения бывшей пары были омрачены скандалом, случившимся в 2013 году. Актриса была арестована за домашнее насилие в адрес Питерса: она разбила ему нос. Но Эван не выдвинул обвинений против Эммы, а позже они объявили о помолвке, но очевидно, что свадьба так и не состоялась.
В свою очередь, Хедлунд же около пяти лет был в романтических отношениях с актрисой Кирстен Данст.
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