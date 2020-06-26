"Не толпитесь в магазине, Лиго - Лиго! Покупайте - уходите, Лиго!"

Лиго - это, конечно, очень душевный праздник, но какой-то опасный. Взять хотя бы гигантские костры - ох, уж эта трогательная тоска по временам инквизиции и желание насладиться простым человеческим теплом! Как известно, в ночь на Лиго парни прыгают через костер, а девушки плетут веночки. Мальчики, не расстраивайте своих дам, прыгайте хорошо, не то девочкам придется плести уже совсем другие венки...

Кстати, вы заметили, что супермаркеты начинают готовиться к празднованию еще с начала месяца? Это мы о задорных лиговских песнях, которые напеваешь еще полдня после похода в Максиму. "Не толпитесь в магазине, ЛИИИИГООО - ЛИГО!", "Покупайте - уходите, Лиго!"...

Правда, осталась часть людей, которые продолжают заказывать продукты на дом и лишают себя этого музыкального наслаждения. Предлагаем на следующий год дать им возможность в мобильном приложении выбирать не только бумажный или пластиковый пакет, но и сопроводительную песню от курьера! Вам Меладзе или Пирожкова? Поднимается он с ящичком пива и "Несмотря на милое личико, алкоголичка-алкоголичка…".

Кстати, о музыке. Одна очень странная новость прилетела на днях из Барселоны. Оперный театр "Лисео" дал свой первый концерт после карантина, где зрителями стали домашние растения в горшках. Да, огромная аудитория, заполненная фикусами, для которых музыканты на сцене торжественно исполняли Пуччини.

У нас только один вопрос – почему не пригласили в зал пшеницу, ведь это самое культурное растение! Ну, и теперь ждём, когда концерт устроят для овощей… с песнями Тимати, конечно.

Ну а мы, отдел маркетинга и трудоголизма Balticom, несказанно рады двухдневной рабочей неделе! Правда, наше начальство уверенно, что у нас и в обычную неделю только два рабочих дня, которые полностью состоят из обеденных перерывов. А вот и нет! Работаем мы в поте лица, а на этой неделе даже в поте всего тела. Жарко.

А вы как отметили Лиго?

*Яркий обзор событий недели представляет отдел маркетинга и трудоголизма Balticom. Хотите высказаться? Пишите!