Пт, 26.06.2020
Если у вас есть негативные мысли, что все плохо, все будет плохо! Такие мысли поддерживают наши негативные эмоции - страх, гнев, стыд, вину, раздражительность, разочарование и так далее. Невролог Сандра Вестермане

Кариньш: госуправлению нужно своевременно подготовиться к региональной реформе

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Государственному управлению нужно своевременно подготовиться к проведению административно-территориальной реформы (АТР), заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Как информировал пресс-секретарь Кабмина Рейнис Гравитис, премьер издал резолюцию для всех министров правительства о том, чтобы до 1 октября были поданы предложения по необходимым изменениям в госуправлении для проведения АТР.

В результате реформы изменятся административные центры, что нужно учитывать при организации и планировании государственных функций и оказании услуг населению.

В результате АТР с 2021 года количество самоуправлений в Латвии сократится со 199 до 42.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ