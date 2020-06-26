Скандинавские страны сообщили об увеличении радиационного фона

В июне профильные ведомства Финляндии, Швеции и Норвегии сообщали о повышенной концентрации искусственных радиоактивных веществ в воздухе. По оценкам экспертов, они имеют реакторное происхождение, сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на заявление экологического движения "Гринпис".
Специалисты полагают, что выброс мог произойти на западе России. Отмечается, что данные вещества не опасны для людей или окружающей среды.
На данный момент ситуацию анализирует нидерландский Национальный институт здоровья и окружающей среды. Он отмечает, что источник радионуклидов находится на западе России, но более точное его местоположение не уточняется. Это объясняется ограниченностью измерений. Не исключается, что речь может идти о повреждении первого контура реактора или топливного элемента на атомной электростанции.
Россия пока оставила ситуацию без комментариев.
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