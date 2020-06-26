Скандинавские страны сообщили об увеличении радиационного фона

Специалисты полагают, что выброс мог произойти на западе России. Отмечается, что данные вещества не опасны для людей или окружающей среды.

На данный момент ситуацию анализирует нидерландский Национальный институт здоровья и окружающей среды. Он отмечает, что источник радионуклидов находится на западе России, но более точное его местоположение не уточняется. Это объясняется ограниченностью измерений. Не исключается, что речь может идти о повреждении первого контура реактора или топливного элемента на атомной электростанции.